Tama bang isa-pribado ang Manila airport?

Sariwa pa sa ating isip ang panahon nang balutin ng napakaraming problema ang Manila international at domestic airport.

Laking parusa yung mga delay ng mga flights, lalo na kung naka-board na ang mga pasahero at sa tarmac maghihintay ang eroplano, na walang aircon! Papasok pa lang sa airport, pila na; sa check-in, pila pa rin; at ang killer na pila sa immigration.

Aminin natin, guminhawa ang kalakaran sa airport noong panahon ni ex-DOTr Sec Arthur Tugade.

Pero pagdating ng 2023, isa-isang nagbabalikan ang mga problema sa paliparan ng Manila. Nakalimutan na ba ninyo yung New Year glitch kung saan daan-daang eroplabo at libu-libong pasahero ang hindi nakalipad dahil nawalan ng kuryente ang navigational system? Nitong Sabado lang, nawalan na naman ng kuryente sa Terminal 3.

Sa mga madalas bumiyahe, napapansin na ang mga mahabang pila sa check-in at maging sa immigration.

Ang nakikitang solusyon ng kasalukuyang kalihim ng DOTr Jaime Bautista ay isa pribado ang operasyon ng Manila Airport. Inilapit na ng DOTr at Manila International Airport Authority (MIAA) sa NEDA ang kanilang joint proposal bilang solicited Public Private Partnership (PPP) Project.

Ang layunin ng project ay para lakihan ang kapasidad ng NAIA habang inaayos ang serbisyo nito sa mga pasahero, paigsihin ang hintayan sa check-in, mas komportableng mga pasilidad at magkaroon ng koneksyon ang mga terminal.

Humahanap sila ng private concessionaire para mag-invest sa modern air traffic control equipment, rehabilitate runways at improvement ng mga terminal. Sabi sa press release ni DOTr Sec Jaime Bautista, gusto raw nilang gayahinang nangyari sa airport ng Cebu at Clark.

Pero teka lang. Sa ating pagkakaintindi, ang congestion sa Manila airport ay hindi dahil sa liit ng terminal. Meron na nga tayong apat na terminal sa airport. Yun nga lang; hindi sila konektado. Kaya kawawa ang pasahero kapag nagkamali pupuntahang terminal.

May dalawang runway ng Manila airport para sa international at domestic flights. Pero dahil crisscross ang dalawa, hindi puedeng magsabayang paglipad, o paglapag, ng 2 eroplano.

Last year, 121 libong flight ang naitala sa Manila airport. Bago ang pandemic, 305 liboang nai-record noong 2019.

Sa Cebu airport, hanggang 55 libo lang ang naitala noong 2022. Wala pa sa kalahati ng Manila airport! Obvious ba kung bakit mas maluwag sa Cebu? Mabilis nakakalipad ang mga eroplano doon; kaya walang abala sa check-in at boarding.

Sa bilang ng pasahero, 30.9 milyon ang dumaan sa Manila airport noong 2022, kumpara sa 5.5 milyon sa Cebu.

Noong 2019 bago ang pandemya, may 47.9 milyon pasahero ang dumaan sa NAIA, 12.6 milyon sa Cebu airport at 4 milyon sa Clark.

Maluwag at walang delay sa Cebu at Clark hindi dahil maaliwalas ang kanilang terminal building, kundi kaunti ang mga flights at pasahero sa gumagamit sa mga eto.

Sa Manila, matapos ang renovation ng Runway 13/31 noong 2021, umakyat hanggang 50 flights per hour (240 flights per day) ang kapasidad nito.

Kasama ang primary Runway 06/24, eto yung nakaharap sa SLEX at Manila Bay, nag-a-average ng 550 flights ang dumadaan sa dalawang runway. Tingnan ninyo sa Google map, meron pa bang space para magsingit ng isa pang runway?

Ano sa tingin ninyo, tama ba si Sec Bautista na luluwag ang biyahe sa Manila airport kapag na-rehabilitate ang runway, at napaganda ang mga terminal?