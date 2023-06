Sam sumasawsaw raw sa isyu ng SB19

Nag-trending sa Twitter ang ‘Respect local artists’ pagkatapos nga na maging isang maikling diskusyon sa ‘It’s Showtime’ ang tungkol sa single ng SB19 na ‘Gento’.

Ang pinagmulan ng nasabing diskusyon ay nang hindi mai-play sa noontime show ang kantang ‘yon ng SB19 na siyang request sana ng isang contestant sa ‘Isip Bata’ segment.

Dito nag-comment sina Vice Ganda at Anne Curtis na, “Bawal na raw,” “Naninigil na sila,” at “Hindi ba magandang promo ‘yon?”

Hindi lamang ang mga fan ng SB19 na A’TIN ang nag-react at masasabing nagpa-trending sa Twitter tungkol doon. Pati ilang local artist ay nag-comment din, kaya nag-trend nga ang #RespectLocalArtists.

Si Sam Concepcion ay nag-comment sa isang composer sa naging post nito. Pero hindi rito nagtapos dahil nag-tweet din si Sam na, “Pay artists their royalties.”

Marami rin ang nag-agree kay Sam tulad ng mga comment ng ilang netizen na, “Yes! salamat Sam for standing up for all Filipino artists.”

“This is not just our boys (SB19) but all the local artist here in the Philippines.”

“Super agree! Art is art, pay their royalties even though they’re just local artist.”

Sa kabila nito, may mga nag-nega rin at nam-bash kay Sam. May nagparatang din dito at tinawag si Sam na, “Sawsaw Concepcion.”

Tipong nakiki-ride o nakikisawsaw lang daw si Sam para mag-ingay rin sa isyu nga ng SB19 at ng ilang ‘It’s Showtime’ hosts.

‘Kaloka, ‘di ba?!

***

Dion sobrang bilib kay Dingdong

Sobra ang pasasalamat ni Dion Ignacio sa Kapuso Primetime King na si Dingdong Dantes.

Simula raw kasi nang magkasama sila sa ‘Alternate’, kunsaan ay literal na gumanap siyang alternate ni Dingdong sa serye, naging malapit na raw siya sa mister ni Marian Rivera.

Kaya tinanong nga namin si Dion kung sa primetime series ba ni Dingdong na ‘Royal Blood’ na magsisimulang umere on June 19 ay personal ba siyang ni-request na makasama sa cast ng bida ng serye?

Sabi naman ni Dion, “Kasi no’ng sa ‘Alternate’, parang nagkaroon ako ng instant kuya. Kasi ako ang kuya sa personal. Ibang sumuporta si Kuya Dong. Iba siyang mag-alaga. Lahat may concern siya. Ako, ever since, nai-starstruck ako kay Kuya Dong.

“Kagaya no’ng ini-interview siya, nakatingin ako sa kanya. Hanggang ngayon, nai-starstruck pa rin ako. Ang galing niyang magsalita. Basta, humahanga ako sa kagalingan niya. Hosting, acting.

“So no’ng ginagawa pa namin ang ‘Alternate’, parang naglambing ako na sana po, makasama ko kayo ulit, ‘yung hindi na dobol. Tapos, sabi nga niya, ‘Actually, meron akong nilulutong show.’ Napaisip ako, kaya kanina nag-thank you ako. Sobrang salamat ako sa tiwala niya sa akin.”

At pangako nga ni Dion, “Hindi ko siya bibiguin. Pagbubutihin ko rito sa ‘Royal Blood’.”

Bongga ang role ni Dion sa bagong serye, kunsaan si Rhian Ramos ang kapareha niya, at mag-asawa sila rito na may anak na teenager.

“Super proud ako, mga big stars ang kasama ko rito. Sa dinami-raming artista, ako ang napili na maging asawa ni Ms. Rhian Ramos. Kaya sobrang proud at saka grateful ako.”

Simula ‘StarStruck’ batch 1, 19 years na raw siyang Kapuso at masaya nga si Dion.

“Nineteen years na, pero sobrang nagpapasalamat po ako na pinagkakatiwalaan pa rin po nila ko.”

