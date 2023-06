Rianne Malixi babanat sa Women’s Amateur

MULING sasalang sa matinding golf tournament si Rianne Malixi sa magaganap na Women’s Amateur Championship na magsisimula ngayong araw sa Prince’s Golf Club sa Sandwich, Kent sa southeast England.

Kasalo si Malixi sa 13th kasama ang apat na LPGA Tour campaigners sa last two rounds ng Mizuho Americas Open-AJGA (American Junior Golf Association) tournament sa New Jersey kamakailan.

Kinapos si Malixi ng isang stroke para makasama sa playoff cast sa US Women’s Open Qualifying sa Chicago nakaraan.

Kaya naman ang kanyang nakuhang experience sa nasabing tournaments na sinabakan ang magbibigay sa kanya ng bahagyang kalamangan kontra ibang katunggali.

Sumampa si Malixi sa world Top 100, kasalukuyan siyang nasa No. 93. (Elech Dawa)