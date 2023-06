Quezon province NPA free na

Idineklara ng insurgency-free ang buong lalawigan ng Quezon na kung saan panibagong yugto ng kaunlaran ang aasahan sa pagkawala ng mga rebeldeng sundalong New People’s Army (NPA) sa naganap na Provincewide Declaration of Stable Internal Peace and Security (SIPS), kasabay ng pagdiriwang ng ika-125 Araw ng Kalaya­an sa Lucena City, Quezon.

Ayon kay Quezon Gov. Helen Tan, isang malaking yugto ng lalawigan ang naganap dahil masasabing ligtas­ na ang buong Quezon sa mga rebel­deng tumiwalag sa administrasyon at ngayon ay boluntaryong tumutulong na para sa kaunlaran ng lalawigan.

“Let us take this action seriously, seryosohin natin para sa kaunlaran ng bansa,” ayon kay Dr. Gov. Tan.

Suportado ng 41 mayor ng Quezon Province, kabilang ang 39 municipalities at dalawang siyudad ng Lucena at Tayabas ang insurgency free program kasabay ng pagbibigay ng pangkabuhayan program sa 11 dating miyembro ng New Peoples Army (NPA) na tumiwalag na sa makakaliwang grupo at naghain ng pagtulong sa pamahalaang Marcos.

Bilang pagpapatibay, lumagda sa Memorandum on Agreement ang mga opisyal ng pamahalaan ng Lalawigan ng Quezon sa pangunguna ni Tan, mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines (AFP), Philippine Army at Philippine National Police (PNP).

Sinabi pa ni Gov. Tan na ang tulong para sa 11 mga dating rebelde ay para sa kanilang pagbabagong buhay.

Nabatid na umabot na sa P18M ang naibigay na tulong ng gobyerno sa mga dating rebelde ng lalawigan na nagbalik loob sa pamahalaan. (Vick Aquino)