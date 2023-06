PNP binalaan pati mga pulis sa ‘No Plate, No Travel’ policy

Nagbabala si Philippine National Police (PNP) chief Gen. Benjamin Acorda Jr., na kahit mga pulis ay hindi ligtas sa mas mahigpit at maigting na No Plate, No Travel policy na ipinatutupad ng Land Transportation Office (LTO) sa buong bansa.

Ayon kay Acorda, hindi lisensya ang pagiging miyembro ng PNP para makaiwas sa parusa ng batas.

Aniya, pamumunuan ito ng Highway Patrol Group (PHG), na kila­lang istrikto sa pagpapatupad ng mga batas sa kalsada.

“Anyone of our personnel who will be caught doing this unlawful act will face the appropriate administrative and criminal charges. Police officers should set an example by following even the simplest of regulations at all times,” banta ni Acorda.

Inanunsyo ng PNP chief ang nasabing direktiba sa command conference sa Camp Crame noong isang linggo.

Tiwala si Acorda na epek­tibo itong paraan para masawata ang mga krimen na gumagamit ng mga sasakyang peke o walang plaka.

Samantala, makiki­pag-ugnayan ang PNP sa LTO sa paglalatag pa ng mas epektibong paraan para sa pagpapatupad ng nasabing polisiya.

Sa ilalim ng ‘No-registration, No-Travel’ policy na nakapaloob sa Joint Administrative Order na inisyu ng Department of Transportation (DOTr) at LTO noong 2015, pagmumultahin ng P10,000 ang mga may-ari ng sasakyang hindi rehistrado habang P1,000 naman para sa mga driver nito.

Kailangan namang magprisinta ng official receipt and certificate of registration (OR-CR) ang mga sasakyan na wala pang plaka upang makaiwas sa abala at multa.

‘Pagmumultahin din ng P5,000 ang driver ng bagong sasakyan na walang maipakikitang OR-CR,’ ani Acorda.