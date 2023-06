Pinoy couple nagtayo ng sari-sari store sa France

May bunga lahat ng pagsusumikap. Pinatunayan ‘yan ng Pinoy couple na ito na dating tagalinis sa France, ngayon ay nakapagpatayo na ng sarili nilang sari-sari store doon.

Ito ay sina Bongbong at Rowena Robles, ang owner ng Filipino food service store na “Rolling Dreams Philippines.”

Nasa 22 taon nang namamalagi ang couple sa Paris, France kung saan pinasok nila ang iba’t ibang trabaho gaya ng pamamasukan sa pabrika at mga resto.

Hanggang sa pumutok ang pandemya at nawalan sila ng trabaho. Sa kabila nito, hindi nagpatinag sina Bongbong at Rowena kaya naman nag-isip sila ng iba pang maaaring pagkakitaan.

At dito nagsimula ang pagsubok nila na mag-deliver ng mga essential goods sa mga kababayan natin sa France. Noong una ay bigas lang umano ito hanggang sa nadagdagan nang nagdagdagan at napagdesisyunan na nilang magtayo ng sariling sari-sari store na nag-ooffer ng mga produktong Pinoy.

Ilan sa mga ito ay pangluto, snacks, at maging mga vitamins ay available rito.

Nagpahatid din ng pagsasalamat si Rowena sa kanyang Facebook post. Aniya, “Kami po ay lubos na nagpapasalamat Sa aming mga kapamilya, kaibigan, kakilala, Sa aming mga masugid na mamimili Sa inyong Napaka init na suporta Sa araw ng pagbubukas ng aming munting tindahan.”

“Ang akin pong puso ay umiiyak Sa tuwang nararamdaman Sa loob po ng halos 3 Linggo ay nagawa po naming mailagay Sa ayos ang Rolling Dreams Philippines Services. Nawa po sana ay Huwag kayong mag sawang sumuporta. Hindi Ko po kayo lahat maiisa isa at Baka po May makalimutan ako. God bless you all po,” dagdag pa niya. (Moises Caleon)