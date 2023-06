Paolo bet ni TikTok star Bernie Batin

Hindi na maawat sa kasikatan sa TikTok si Bernie Batin, ang masungit na tindero, na walang alam gawin kundi ang talakan ang mga bumibili sa kanya.

Aba umabot na sa 5.2M ang followers niya sa TikTok, bukod pa sa second account niya na marami na rin ang nakatutok.

Sa orig na TikTok account niya ay may mga video siya na may 26.6M, 18.1M, 13.7M view, ha! Kaya bongga talaga siya.

At heto nga, pinasok na rin niya ang pagkanta, at may single na nga siya. Pero ang mas nakakaloka, kung dati-rati ay bading, pero boy pa rin ang look niya, ngayon ay nagpaka-drag queen na nga siya.

Sey ni Bernie, matagal na niyang pangarap ang maging drag queen, pero ngayon lang daw niya ito nagawa.

Si Paolo Ballesteros daw ang idol niyang drag queen. At gusto raw talaga niyang sumali sa mga drag competition, in the future.

“Si Kuya Paolo talaga. Ang galing kasi niya pag nag-make up siya, hindi mo talaga siya makikilala,” sabi ni Bernie.

Anyway, mula nga noong nag-vlog si Bernie ay nabago na raw ang buhay nila.

“Nakakaraos-raos na rin po kami ngayon, kung ikukumpara sa buhay namin noon,” sabi ni Bernie.

At giit pa ni Bernie, gusto niyang tutukan ang career niya ngayon, at wala sa plano niya ang magkadyowa. Ang mga nagmi-message sa kanya na mga lalaki ngayon ay dinidedma lang niya.

“Virgin pa po ako, pramis! Alam ko marami ang hindi naniniwala. Pero, virgin pa po talaga ako! Hahahaha! Virgin sa ilong! Hahahaha!” sabi ni Bernie.

Si Bernie nga pala ay miyembro ng Dragonite stars ni Bambbi Fuentes. (Dondon Sermino)

