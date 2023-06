Novak Djokovic gumawa ng kasaysayan, 23rd Grand Slam sinungkit sa French Open

Mag-isa na sa unahan ng may pinakamaraming grand slam titles si Novak Djokovic.

Mas marami na ang koleksiyon niya kay Rafael Nadal at sa 20 ni Roger Federer.

Binasag ni Djokovic ang pagkakabuhol nila ni Nadal nang kolektahin ang 23rd slam championship matapos ipagpag si Casper Ruud 7-6 (1), 6-3, 7-5 sa final ng French Open.

Nag-warm up lang sa unang set si Djokovic bago isinara ang panalo sa Court Philippe Chatrier sa loob ng 3 hours, 13 minutes nitong Linggo.

Hari din sa Roland Garros noong 2016 at 2021, si Djokovic lang ang nag-iisang player na may tigatlong korona o higit pa mula sa bawat major. May 10 siya sa Australian Open, pito sa Wimbledon at tatlo sa US Open.

“I knew that going into the tournament, going into the match, especially, today, that there is history on the line, but I try to focus my attention and my thoughts into preparing for this match in the best way possible to win,” ani Joker, suot ang red jacket na may ‘23’ sa dibdib. (Vladi Eduarte)

