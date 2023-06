Mga achievement ni Kim Chiu, ibinida

Ikinaloka at halos malaglag ang panga ni Kim Chiu sa effort na ginawa ng kanyang fan na si @ericksonolabre kung saan pinagsasama nito sa isang art card ang lahat ng mga awards, nagawang pelikula, mga teleserye, maging ang ratings ng mga drama series na pinagbidahan ng aktres.

Unang ipinaskil ng nasabing fan ang art card na may larawan ni Kim at dito nga hinimay ng fan ang lahat ng mga acting achievements ng Kapamilya star, pati na international recognitions ng kanilang idol.

Isinama rin sa art card ang lahat ng nagawang commercials ni Kim. Isinama rin ng fan ang mga print at magazine covers, pati na ang negosyo ng Kapamilya star.

Nais ng fan na iluklok sa pedestal si Kim at ipagyabang ang pagiging angat ng actress-TV host-singer sa kanyang mga kasabayan.

Caption nga ng fan sa art card, “Phenomenal Celebrity, Television Queen, A-Lister, Box Office Royalty, Bankable Endorser and one of this Generations Icons. Successful in media! @prinsesachinita”

Halos ubusin na nga nito ang lahat ng success label para kay Kim.

Nasilip ito ni Kim at sa kanyang comment umaapaw sa kasiyahan ang aktres sa pasasalamat sa fan.

Aniya, “Wow! This compilation! Thank you sa effort @ericksonolabre. Maraming salamat.” (Rey Pumaloy)

