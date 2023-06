Maubos na ang tapang, huwag lang ang yabang! Kyle Lowry walang kaba, Miami Heat babalikwas

Do-Or-Die ang Miami Heat kontra Denver Nuggets sa Game 5 ng NBA Finals ngayong araw.

Talo ang Heat 108-95 sa Game 4 sa Miami, magkakaalaman kung may natitira pang kikig.

May nakabalik na mula 3-1 deficit sa Finals para agawin ang panalo, pero iisa sa 36 teams na nagtangka.

Uumpisahan ng Heat na pumangalawa sa 2016 Cleveland Cavaliers na nakagawa nito.

Si Kyle Lowry, may yabang pang naiiwan sa katawan.

Nasa Miami si soccer star Neymar sa Game 4, pagkatapos ng laro ay nasabihan pa siya ni Lowry. Mula kay Chris Haynes ng Bleacher Report:

“Before departing the arena, Kyle Lowry shook the hand of Brazilian football star Neymar and gave him a parting message. ‘We’ll be back for Game 6,’ he said. ‘We’ll see you then.’”

Tiwala si Lowry na babalik pa ng Miami para sa Game 6.

Kailangan muna nilang hanapan ng solusyon ang Nuggets. Kung hindi si Nikola Jokic, si Jamal Murray ang pumuputok. Nagpakita na rin si Aaron Gordon, kahit si reserve Bruce Brown.

Sa kabila, wala halos mapigang suporta sina Jimmy Butler at Bam Adebayo.

Kung may palag pa ang Miami Heat, todo na sa Game 5. (Vladi Eduarte)

See Related Story:

Susuwagin Nuggets! Jimmy Butler, Miami biyaheng NBA Finals