Maricar may trauma sa mga lalaki

‘Kaloka lang na sa dinami-rami ng mga lalaking pinantasya si Maricar de Mesa noon, heto nga siya ngayon, single, walang dyowa, at may isang anak.

Yes, wala ngang dyowa si Maricar, matapos ang dalawang beses na kabiguan niya sa pag-ibig.

Una nga sa basketbolistang si Don Allado, at pangalawa sa tatay ng kanyang anak.

Sabi ni Maricar, traumatic ang karanasan niya sa pag-ibig.

“I would say yes, traumatic. Back to back, eh!” sabi ng isa sa mga cast ng ‘LUV IS: Love at First Read’.

“Grabe ang trauma na dinaanan ko. More so dito sa tatay ng anak ko, siyempre may batang involved. So it’s traumatizing!” chika niya.

Saan ba nagkamali?

“Tinatanong ko rin ang sarili ko, na I may have jumped too early, na after ng failed marriage ko (with Don), I probably jumped too early na masalo ako, o ma-feel ko ulit ang love.

“Sinabi nga ng kapatid ko noon, ang daming nagkagusto sa akin, bakit ganito ang nangyari? Pero wala, eh, nangyari na.

“Ang maganda na lang nangyari sa akin ay may baby na ako, 6-years old na siya. Ang struggle lang ay I’m on my own, pero mabuti na lang nandiyan din ang family ko at tulong-tulong kami.

“Maraming beses na sinisi ko ang sarili ko. Sabi nga nila, it takes two to tango. Ginusto ko rin `yon, at hindi naman ako pinilit. ‘Yun ang mga bagay na pinagsisisihan ko in life,” sabi ni Maricar.

Wala raw suportang binibigay ang tatay ng kanyang anak.

“Wala talaga. Hindi friendly terms ang nangyari sa amin. I tried talaga, pero hindi, eh. Ang hirap, laging saliwa ang thinking namin.

Anyway, si Don daw ay maayos-ayos na ang samahan nila, na kahit paano ay nakakapag-usap na sila.

“We communicate once in a while, kasi may mga documents, property na nasa pangalan namin. Pero very civil. Gusto ko siyang maging friend. Ang alam ko, may baby na rin siya,” sabi na lang ni Maricar. (Dondon Sermino)

See Related Story:

‘Grabe sampal, sabunot’ Kate Valdez binugbog nina Maricar, Faith, Rere