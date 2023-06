Marcos: ‘Pinas malabong maging ‘tuta’ ng ibang bansa

Hindi kailanman papayagan ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na maging sunud-sunuran ang Pilipinas sa sino mang panlabas na puwersa.

Ito ang inihayag ng pangulo sa kanyang talumpati sa ika-125 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan nitong Lunes nang umaga sa Quirino Grandstand, Lungsod ng Maynila.

Sinabi ng pangulo na sa pamamagitan ng kalayaan lamang makakamit ng bansa ang pag-unlad.

Aniya, maaaring natutuwa ngayon ang mga bayani dahil nalabanan ng mga Pilipino ang banta ng mga mananakop at hindi papayagang muling maging sunud-sunuran laban sa ano mang puwersa para sa kinabukasan ng bansa.

““The heroes of our liberation would be proud to know that we have thrown off the “ominous yoke of domination”; never again to be subservient to any external force that directs or determines our destiny,” anang pangulo.

Hinimok ng pangulo ang publiko na igiit ang kalayaan at pinuri ang mga ito sa kanilang katapangan sa pagharap sa mga bagong pagsubok at mga bagong mapang-api. (Aileen Taliping)

