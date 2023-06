Mag-move on na sana 

Kamakailan lamang nagdesisyon na ang Korte Suprema tungkol sa pinag-aagawang teritoryo ng Makati at Taguig. Malinaw sa desisyon na panalo ang Taguig.

Pero sabi ng Makati, hindi pa raw tapos ang laban, bagay na itinatanggi na mismo ng pinakamataas na Hukuman.

Kasabay ng pahayag ng alkalde ng Makati ang paglipana ng mga fake news at propaganda sa social media na diumano’y kinausap na niya ang Chief Justice ng Supreme Court at maging sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta-Marcos.

Maraming magkakasalungat na pahayag na kung titingnan mabuti ay walang saysay at parang latang nag-ingay lang. Mga kababayan, huwag po tayo magpalinlang sa mga fake news at kasinungalingan.

Nagsalita na ang Korte Suprema na final at executory na ang kanilang desisyon na inilabas nitong mga nakalipas na buwang lamang.

Sa isang bansang may umiiral na rule of law, kahihiyan at tila paglapastangan sa ating sistemang pangkatarungan ang mga pahayag na kumokontra sa SC ruling. Kaya nga “supreme” dahil wala nang iba pang husgado o abugado ang nakakataas dito.

Sana igalang na lang ng bawat kampo, talo man o panalo, ang desisyon ng mga mahistrado. Kaya nga tayo may justice system upang dinggin ang kanilang mga panig at sundin ang bawat proseso. Ganoon talaga sa anumang laban, may panalo at talo.

Ika nga, panahon na para mag-move on ang Makati at Taguig sa ilang dekada nilang sigalot.

Doon naman sa mga propagandista na nagpapakalat ng maling impormasyon, huwag sana nilang idamay ang mga inosente at walang kinalaman na mga tao tulad ng First Family at mga mahistrado.

Tila pinapalabas kasi nila na may palakasan at madaling utuin ang mga nasa kapangyarihan.

Huwag na sanang siraan pa ang reputasyon ng mga institusyon at opisyal na ito dahil alam ko na wala ring ibang hangad ang Palasyo at mga mahistrado kundi ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat isa.

Ang bottomline dito, iisa lang ang talo kapag magpapatuloy pa ang gusot na ito– ang taumbayan o ang mga residente ng mga apektadong barangay at teritoryo.

Kawawa ang tao dahil walang maayos na serbisyo at hindi uusad tungo sa magandang kinabukasan.