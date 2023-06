Mababang singil sa kuryente, soli bill deposit ng More Power hinangaan ng ERC

Gawing ehemplo ayon kay Energy Regulatory Commission (ERC) Chairman Atty Monalisa Dimalanta ang More Electric and Power Corporation (More Power) sa maayos nitong pamamalakad at pagsunod sa Magna Carta for Residential Electricity Consumers matapos ipatupad ang bill deposit refund sa kanilang mga customers at pagkakaroon ng mababang power rate sa bansa.

Ayon kay Dimalanta ang ginagawa ng More Power ay dapat na sundan ng mga Distribution Utilities(DUs) o mga electricity provider sa buong bansa.

“We encourage this culture of accountability among the regulated entities as demonstrated by the actions of More Power on the refund and least cost supply” pahayag ni Dimalanta.

Giit pa ng ERC chief na kung kayang gawin ng More Power ang ganitong maayos na sistema ay dapat ganundin ang ibang Dus.

Patuloy din aniya ang monitoring ng ERC upang matiyak ang resonableng presyo ng kuryente alinsunud sa probisyon ng RA 9136 o Electric Power and Industry Reform Act(Epira Law).

Sa loob ng anim na buwan ngayong taon ay bumaba ang singil sa kuryente ng MORE Power para sa mga residente na sineserbisyuhan nito sa Iloilo City.

Positibo rin ang More Power na patuloy pa ang pagbaba ng kanilang singil sa kuryente hanggang sa pagtatapos ng taon.

Ipinaliwanag ni Niel Parcon, MORE Power VP for Corporate Planning and Regulatory Affairs na dalawa sa naging malaking factor sa pagbaba ng presyo ng kuryente ay pagbili nila ng geothermal energy mula sa geothermal plant ng Energy Development Corp sa Leyte at ang pagbaba din ng presyo ng coal sa world market mula sa $488 per ton ay naging $200 per ton.

Matatandaan na pinasumulan din ng More Power ang inisyatibo na ibalik ang bill deposit ng kanilang mga “good paying customer”, nasa P5 million bill deposit ang nakatakdang ibalik ng kumpanya ngayong taon.