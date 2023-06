Laging mag-ingat 

Nakaraang linggo, bigla na lamang napabalita ang muling pagiging aktibo ng Bulkang Mayon sa Albay, at maging ng Bulkang Taal sa Batangas at Bulkang Kanlaon sa Negros Island.

Sa panahong sinusulat po ang kolum na ito, nagsuspinde na ng mga klase sa bayan ng Talisay at Agoncillo sa Batangas, dahil sa patuloy na pagbuga ng Taal Volcano ng volcanic sulfur dioxide na nakakasama sa kalusugan. Pero nasa Alert Level 1 pa lamang ang Bulkang Taal ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Philvolcs).

Ang Kanlaon Volcano naman ay nasa Alert Level 1 din pero binabantayang mabuti ng Phivolcs dahil baka pumutok din.

Ang mas mapanganib ay ang Bulkang Mayon dahil ito ay nasa Alert Level 3 na, ibig sabihin ay malaki ang tsansang sumabog ito sa mga susunod na araw o linggo. Nagdeklara na ng state of calamity ang Sangguniang Panlalawigan ng Albay dahil sa napipintong pagdating ng kalamidad dahil sa Bulkang Mayon.

Isa sa mga tourist attraction ng Albay ang Bulkang Mayon. Dinadayo ito ng mga turista para magisnan ang halos perpektong hugis nito. Pero sa likod ng kagandahan ng Mayon ay ang panganib na dala nito sa pagiging isang aktibong bulkan simula pa noong taong 1616. Huli itong pumutok noong 2018 sa tinatawag na phreatic eruption o matinding pagbuga ng nakakalasong pagsingaw ng gas at usok.

Sa panahong binabasa ninyo ang kolum na ito, maaring sumabog na ang bulkan o nanatili pa rin sa kasalukuyang lagay nito. Kahit ano pa ang mangyari, kayo po ay makakatiyak na pinapanalangin natin na manatiling ligtas ang mga Bicolanong haharap sa pagsubok bunga ng muling pag-aalburoto ng Bulkang Mayon.

Makakaasa rin po kayo na ang Bicol Saro Partylist at ang buong Team CamSur sa pangunguna ni Congressman LRay Villafuerte ay kasama ninyo sa paghahanda sa pagsubok na ito.

Marahil po ay ilang beses na ninyong narinig na mag-ingat pero hindi po magsasawa ang inyong lingkod na paalalahanan ang mga nalalagay sa panganib. Makakaiwas po tayo sa peligro kung tayo ay alerto at susunod sa mga kautusan sa paglikas at iba pang mga panuntunang ipapalabas ng pamahalaan.

Tiniyak naman po mismo ng Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. at ng lokal na pamahalaan ng Albay na nakahanda ang mga ahensya ng gobyerno para tulungan ang maaring masalanta at maapektuhan ng pagsabog ng bulkan.

Kapag may emergency ay maari pong tumawag ang ating mga ka-Saro sa Red Cross Albay sa numerong 052-7422199; sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council (PDRRMC) ng Albay sa 052-4805222; sa Albay Provincial Health Office, 052-4378150; at sa City Disaster Risk Reduction and Management Office (CDRRMO) ng lungsod ng Legazpi, 0920-9528180.

Sa harap ng mga pangamba na dala ng Bulkang Mayon, malaki po ang aking tiwala sa tibay ng loob ng mga oragon at sa kanilang pananalig sa ating Panginoong Diyos. Walang pagdududa na ‘basta Bicolano, Saro!’