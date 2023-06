Klea walang itinatago tungkol sa dyowang babae

Dahil Pride Month, malayang-malaya si Klea Pineda na makasama ang kanyang girlfriend na si Katrice Kierulf kahit saan nila gustong pumunta.

Simula noong mag-out si Klea, mas naging masaya siya dahil wala na siyang dapat na itago pa, lalo na ang pagmamahal niya sa kanyang partner na si Katrice.

Kelan lang ay sabay ang dalawa na namasyal sa La Union. Dahil parehong mahilig sa big bikes sina Klea at Katrice, ito ang ginamit nilang transportation sa pagpunta sa La Union.

“Walang sawang ride w/ you @kleapineda,” post ni Katrice sa kanyang Instagram stories.

Kasama rin ang buong pamilya ni Klea na nagbakasyon sa La Union.

Matagal nang tanggap ng pamilya ni Klea na siya ay miyembro ng LGBTQIA+ community. At tanggap din nila si Katrice bilang partner ni Klea.

Sa isang pinost na photo ni Katrice na photo nila ni Klea sa IG, nilagay niya ang caption na “Together we’re unstoppable.”

Marami man ang mabilis na tinanggap ang relasyon nila, hindi pa rin daw mawawala hanggang ngayon ang mga naghuhusga sa kanilang relasyon.

Heto ang naging sagot ni Katrice sa mga hindi makaintindi sa relasyon nila ni Klea: “Not everyone will understand our love story. But we won’t let it shatter our goals, dreams & the future we want to build together. #LoveAlwaysWins @kleapineda”

Bongga! (Ruel Mendoza)

