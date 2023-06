June 12, Araw ng Kalayaan mali – Alvarez

Mali umano na ipagdiwang ang Araw ng Kalayaan ng Pilipinas tuwing Hunyo 12, 1898 dahil tuluyang nagapi ang mga Kastila noon lamang Mayo 18, 1899.

Sinabi ni dating Speaker at incumbent Davao del Norte Rep. Pantaleon Alvarez na dapat itama ang pagkakamaling ito na isinunod lamang sa pagwagayway ng watawat ni Gen. Emilio Aguinaldo.

“It is difficult, especially for a Mindanaoan and probinsyano like me, to accept the Tagalog-imposed history that we gained independence from Spain on June 12, 1898. Noong nangyari ‘yan sa Kawit, Cavite, si Aguinaldo nagwawagayway ng bandila pero tuloy pa ‘yong digmaan. Hindi pa natin natatalo ‘yong mga Kastila pero independent na raw tayo? Parang mali,” sabi ni Alvarez.

“Sa totoo lang, we only achieved full and complete independence on May 18, 1899, followin­g the surrender of the last Spanish General Diego de los Rios to a Filipino Revolutionary General based in Zamboanga,” dagdag pa ng kongresista

Ang tinutukoy ni Alvarez ay si Zamboanga General Vicente Alvarez, na ipinanganak noong Abril 5, 1862 sa Magay, Zamboanga City. Malaki umano ang nagawa ng heneral para magkaroon ng kapayapaan sa Sulu kaya binigyan ito ng titulong “Datu Tumanggung.” (Billy Begas)

See Related Stories:

Pantaleon Alvarez sapol ng virus

‘Pinas bet gawing exporter ng marijuana

GMA pahiya sa kudeta ni Romualdez