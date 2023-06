Julia walang awkwardness sa halikan kay Diego

Almost one year ding hindi napanood sa pelikula ang napakagandang aktres na si Julia Barretto kaya excited na ulit siya mapanood ng kanyang fans.

Last movie ni Julia ay ang ‘Expensive Candy’ kung saan kapareha niya si Carlo Aquino.

Sa pagbabalik niya sa big screen ay katambal naman niya ang bagong ama na si Diego Loyzaga sa ‘Will You Be My Ex?’

Sa pelikula, gagampanan niya ang character ni Chris na isang carefree girl at theater actress. Dati silang college sweethearts ni Joey, na gagampanan naman ni Diego. Ilang taon pagkatapos nilang maghiwalay ay muli silang magkikita at dito tatakbo ang istorya ng pelikula nila.

Isa nga sa pinag-usapan sa trailer ng kanilang pelikula ay ang restroom scene nila ni Diego kung saan todo ang halikan nila. Pero may awkwardness kaya habang ginagawa nila ang eksenang iyon?

“Absolutely no awkwardness,” sey ni Julia.

“We know each other for quite a long time and I think mas naging friends pa kami making this and matagal na namin itong ginagawa ni Diego, so pag ginagawa namin ang mga eksena na iyon ay hindi na po siya bago rin. Wala siyang awkwardness, magkaibigan kasi kami. You know, it’s a safe place and we all very much trust each other, so, swabe lang lahat,” paliwanag ni Julia.

“Yes I very much trust Diego,” dagdag pa ni Julia.

Mapapanood ang ‘Will You Be My Ex?’ sa mga sinehan simula June 21. (Byx Almacen)

