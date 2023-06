Joan Narit babu sa Ateneo, hahambalos sa Farm Fresh

Sasabak na rin sa professional league si Joan Narit para lumaro sa Farm Fresh Foxies, ang bagong club na kasali sa Premier Volleyball League (PVL).

Inanunsiyo ito ni Narit nitong Lunes at kasama niyang lalaro sa nasabing koponan ang teammate nito sa Ateneo Blue Eagles na si Pia Ildefonso.

“Done being a college student, ready to live the life as a full-time athlete,” saad ni Narit sa kanilang social media account.

Naglaro si Narit ng tatlong taon sa Ateneo simula noong Season 82 campaign.

Isang taon naman naglaro si Ildefonso sa Ateneo, middle blocker ang kanyang posisyon pero limitado ang kanyang playing time.

Ang Farm Fresh ay isa sa tatlong bagong koponan na makikipagpaluan sa PVL Invitational Conference na magsisimula sa June 27, kasama ang nagbabalik na Foton Tornadoes at ang Quezon City Gerflor Defenders.

Papalo ng bola ang Farm Fresh sa Group B ng Invitational kasama ang Petro Gazz, F2 Logistics, Choco Mucho, Cignal at Foton.

Samantala, tiyak na naghahanda na rin ang lahat ng koponan. (Elech Dawa)

