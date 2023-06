Jennifer Lawrence nagbabalik sa ‘The Hunger Games’

Handa na raw magbalik ang Hollywood star na si Jennifer Lawrence sa muling pagganap niya as Katniss Everdeen sa bagong pelikula ng ‘The Hunger Games’.

Nakilala sa buong mundo si Jennifer dahil sa successful film franchise ng ‘The Hunger Games’. Apat na ‘Hunger Games’ movie ang ginawa ni Jennifer at lahat ay naging global hits with $2.9 billion at the box-office.

“Oh, my God – totally! If Katniss could ever come back into my life, 100 percent. My producing partner just clutched her heart,” sey ng Oscar winning actress.

Sa upcoming prequel movie na ‘The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes’ ay kasama sa cast sina Viola Davis, Rachel Zegler, Tom Blyth, Peter Dinklage, Jason Schwartzman and Hunter Schafer. The film chronicles Coriolanus Snow’s rise to power to become President of Panem.

Natapos naman ni Jennifer ang pelikulang ‘No Hard Feelings’ with Matthew Broderick, Laura Benanti and Andrew Barth Feldman. Isa itong comedy kung saan isang Uber driver si Jennifer na inupahan ng mayamang mag-asawa para magkunwaring girlfriend ng kanilang virgin son. (Ruel Mendoza)

