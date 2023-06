Jaja Santiago maugong hambalos sa Liaoning VC

Magmula sa paglalaro sa Japan ay inaasahan ang posibilidad na pumalo naman si Jaja Santiago sa bansang China.

Sa kanyang pinakahuling post sa Instagram, ipinaalam ni Santiago na kasama nito ang kanyang magiging asawa na assistant coach sa pinaglaruang koponan sa Japan sa pagtungo sa China para sa posibilidad maging import sa isang volleyball squad.

Base mismo kay Santiago sa IG story, “she is in Tianjin, China with her fiance Coach Taka Minowa.

“Is China Jaja’s Next tour of Duty as an import?JAJA IN CHINA,” ayon pa sa post.

Ang magiging asawa ni Jaja na si Taka Minowa na nagsisilbi pa ring assistant coach ay kasama ng Japanese din na si Toshiaki Yoshida para makipag-usap sa Chinese Club Team Liaoning VC.

Sa kasalukuyan ay walang import ang Liaoning kung kaya lumutang ang posibilidad na si Santiago ang maging import ng koponan. (Lito Oredo)