Ian Sangalang sabak uli makalipas ang 5 buwan

SA unang pagkakataon makalipas ang ilang buwan, nakapaglaro na rin si Ian Sangalang nitong Linggo.

Pinasalubungan siya ng Magnolia ng 91-80 win kontra Ginebra sa Manila Clasico ng PBA On Tour sa Ynares Center sa Antipolo.

Off the bench pumasok si Sangalang, nagsumite ng 4 points, 4 rebounds sa loob ng 16 minutes. Hindi na naglaro ang veteran center mula January nang magkaroon ng thyroid issue.

Nagkasa ng 12-0 run ang Gin Kings tampok ang 3 ni Kim Aurin at jumper ni Donal Gumaru para ibuhol sa 70 bago nag-regroup ang Hotshots sa likod nina Paul Lee, James Laput, Mark Barroca at Jerrick Ahanmisi.

“‘Yung game was up and down. It was a close game and down the stretch we were able to execute,” suma ni coach Chito Victolero.

Tumapos si Barroca ng 20 points, 5 assists, 3 steals, may 17 markers si Ahanmisi mula sa limang tres.

May 12 at 11 points pa sina Jio Jalalon at Jackson Corpuz para itulak ang Magnolia sa 4-0.

Pinangunahan ng 22 points ni Raymond Aguilar ang Gins na nabaon sa 0-2, tumapos ng 12 si Aurin at tig-11 sina Nards Pinto at Von Pessumal. (Vladi Eduarte)