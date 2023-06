Hindi nag-aaway: Gerald, Julia hindi stressful ang relasyon

Ang bongga ng latest vlog ni Marjorie Barretto, na kung saan ay special guest niya ang dyowa ng anak niyang si Julia Barretto na si Gerald Anderson.

Ramdam mong super close na sina Gerald at Marjorie, na tita nga ang tawag niya sa nanay ng girlfriend.

At dahil mahusay magluto si Marjorie, ‘yun nga ang naging tema ng vlog, na habang nag-uusap sila, lumalafang sila ng paboritong ulam ni Gerald, na niluto nga ni Marjorie mismo.

Ang bongga nga na every Sunday pala ay nasa bahay ng mga Barretto si Gerald, ha! Bukod pa sa mga special event sa bahay nina Marjorie.

At ngayon pa lang pala ay ginagawa na ni Gerald ang obligasyon niya sa pamilya Barretto, ha! At ‘yun ay ang magdala ng adventure.

“Alam kasi niya na matatakutin ako. So siya ang nagpapa-experience ng mga adventure. Noon takot na takot ako sa mga adventure, pero ngayon enjoy na enjoy na ako dahil kay Gerald,” sabi ni Marjorie.

Puring-puri rin ni Marjorie ang kabaitan ni Gerald sa kanya. Na kahit hindi pa raw sila magkakilala, lumapit ito sa kanya para bumati.

Pero ‘kaaliw nga ang kuwento ni Gerald tungkol kay Julia, na para nga raw si Marjorie, na very motherly.

“Si Julia, for example may sakit ako or something, magpapadala na agad ng gamot. Sinasabi sa akin na magpa-check sa hospital. Pareho sila ni Tita na very motherly.

“Sina Julia at si Tita, parehong mahilig sa bata. Si Julia, mahal na mahal ang mga pamangkin ko. She has a very strong mother instinct,” kuwento ni Gerald.

Anyway, na-reveal din sa chikahan nila na hindi madalas mag-away sina Gerald at Julia. Sabi nga, best investment sa magdyowa ay puro magaganda ang memories, at hindi puro away.

“She’s very supportive sa akin. Alam namin kung ano ang nagpapasaya sa isa’t isa. Give and take talaga kami. Homebody rin ako. Si Julia gano’n din,” sabi ni Gerald.

Kitang-kita nga na sobra-sobra ang tiwala ni Marjorie kay Gerald.

“I really appreciate na hindi kayo madrama at palaaway. I really appreciate na ang relationship n’yo ay hindi stressful,” sabi na lang ni Marjorie.

Sabi nga ng mga netizen, sure raw na kapag kasal na sina Julia at Gerald ay maraming anak ang gagawin nila.

