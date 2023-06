Hari na ng Vivamax: Arron walang kiyeme sa pagpapa-sexy

Handa na raw angkinin ni Arron Villaflor ang titulo bilang hari ng Vivamax dahil sa sunod-sunod na sexy digital movies na ginawa niya para sa naturang streaming platform.

Simula raw nang pumirma siya bilang isang Viva artist noong 2022, hindi na raw siya nawalan ng trabaho.

Alam din ng aktor na sexy films ang kanyang gagawin at hindi raw iyon naging issue sa kanya.

Dahil sa tatlong magkakasunod na natapos niyang mga pelikula na ‘La Querida’, ‘Star Dancer’, at ‘Hilom’, kinabog na raw niya sa trono ang mga dating kinilalang hari ng Vivamax na sina Sean de Guzman, Sid Lucero, Jay Manalo, Mark Anthony Fernandez, Gold Azeron, Paolo Gumabao, Vince Rillon, Kiko Estrada, Wilbert Ross, at Josef Elizalde.

Sey ni Arron sa pagiging Vivamax King, “Why not? Oo, bakit naman hindi? I always do my work like a hundred twenty percent. I always give my extra-extra effort para mapaganda ’yung mga project na gusto nating mapakita sa mga tao.”

Sa tagal na raw na nasa industriya ni Arron, lagi raw niyang iniiisip na maging professional kahit na ano pa raw trabaho ang ibigay sa kanya. Nakikinig at sinusunod din daw niya parati ang gustong ipagawa sa kanya ng mga nakakatrabahong direktor.

“Siyempre, ayaw mo naman maging cause of delay,” simpleng sagot ni Arron. (Ruel Mendoza)

