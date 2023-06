FIBA World Cup hosting tatalakayin sa PSA Forum

Tatalakayin ang mga malalaking pagbabago sa paghahanda ng bansa para sa co-hosting nito ng 2023 FIBA World Cup sa isang espesyal na Philippine Sportswriters Association (PSA) Forum Martes (Hunyo 13) sa conference hall ng Rizal Memorial Sports Complex.

Ihahayag nina Deputy Event Director Erika Dy at Joint Management Committee head John Lucas sa gaganapin na 10:30am session ang mga isinasagawang preparasyon at para talakayin ang lokal na organisasyon at iba pang mga kaugnay na usapin.

Ang Pilipinas ang mangunguna sa pagtatanghal ng World Cup na itinakda mula Agosto 25 hanggang Setyembre 10, kung saan ito co-host kasama ang Japan at Indonesia, na minarkahan ang unang pagkakataon sa kasaysayan nito na gaganapin ang kaganapan sa maraming bansa.

Handog ng San Miguel Corporation, MILO, Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, at Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR) ang naturang weekly sports forum.

Naka-livestream ang forum sa pamamagitan ng PSA Facebook page fb.com/PhilippineSportswritersAssociation at naaantala ang pagsasahimpapawid sa Radyo Pilipinas 2, na ibinabahagi rin ito sa opisyal na Facebook page nito. (Lito Oredo)

