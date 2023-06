‘Eat Bulaga’ the TV series

Kahit kumalas na sa TAPE Inc. sina Tito Sotto, Vic Sotto, Joey De Leon, and the Dabarkads, at lumipat na sila sa TV 5, aba’y hindi pa ganap na tapos ang kuwento ng noontime show na tila naging TV serye na– ang “Eat Bulaga!”

Ang mga ayudatics nating kurimaw, wala pa ring puknat sa kakabasa ng mga post sa social media tungkol sa mga kaganapan sa longest-running noon time show sa bansa na 44 taon nang napapanood sa telebisyon.

Sa edad na 44, malamang eh limang taon gulang pa lang ang bata noon eh alam na niyang banggitin ang katagang “Eat Bulaga.” Kaya naman kung 44 na siya ngayon at nakapag-asawa na, malamang na may anak na siya. At kung fetus pa lang eh may pagnanasa na siya, aba’y baka ang apo na ng damuho ang nanonood ng Eat Bulaga ngayon.

Ganoong katagal na ang “Eat Bulaga” kaya marami ang manghihinayang kung mawawala ito sa ere nang dahil lang sa iringan ng producer na TAPE, at mga host na sina TVJ and the dabarkads.

Sa totoo lang, baka marami sa mga masugid na sumusubaybay ng Eat Bulaga ang napapaisip na baka mawawala lang sa ere ang Eat Bulaga, kapag nawala na rin sa earth ang TVJ. Maliban na lang kung itutuloy ito nina Jose Manalo, Wally Bayola at Paolo Ballesteros.

Kung paniniwalaan ang mga lumalabas na kuwento sa media, mas gusto raw ng TAPE na bigyan na ng mas maraming exposure ang JoWaPao. Tuloy mapapaisip ang ibang ayudanatics nating mga kurimaw kung naghahanda na raw kaya ang TAPE (na young blood ng Jalosjos family na ang nagpapatakbo) na ipalit ang JoWaPao sa TVJ?

Ang kaso, pati ang JoWaPao, sumama sa TVJ sa pag-alsabalutan patungong TV5. Ang nangyari tuloy, walang naiwang “marka” ng dabarkads sa “EB.” Kaya nang ipagpatuloy ang EB sa GMA 7, kung ano-anong pang-ookray ang inabot ng programa sa mga manonood at netizens.

May tumawag ritong “Fake Bulaga,” at ang matindi, may nang-asar na baligtarin na lang daw ang titulong “Eat Bulaga, at gawinng “Tae ng Baluga.”

Puna rin ng iba pang kurimaw, sablay din ang pagpili ng host lalo na nang ilagay si Paolo Contis na maraming raw “bagahe” sa imahe dahil nang-iiwan ng babae matapos anakan.

Lumabas din ang isyu ng sustento sa mga anak.

Kung paniniwalaan pa ang lumalabas na ratings ngayon ng EB sa GMA7, mukhang papunta na sa kangkungan na malapit sa pansitan ang dating hari ng noontime. Ang tanong, umarangkada naman kaya ang EB sa TV5 kahit pupugak-pugak naman ang TV signal nito? Baka raw mga taga-Novaliches lang ang makapanood.

Sabi ng iba nating tropapips, dapat samantalahin ng utra-bilyonaryo na si MVP ang pagkakataon at palakasin na talaga ang kanilang signal kung nais niyang magpasok ng limpak-limpak na ads ang EB ng TVJ. Nung umalis daw kasi noon ang EB sa ABS-CBN more than 22 years ago, at lumipat sa GMA, umarangkada ang mga Kapuso at nagawa nilang pakasin ang signal nila. Magawa rin kaya ito ngayon ng TV5?

At kung tuluyang sasadsad ang ratings ng EB7, ibig sabihin, hihina na rin ang kita nito at ang pasok ng ads sa GMA 7. Kaya naman kung masisiko ang “It’s Showtime” sa tanghali sa TV5 para papasukin ang tunay nitong kakompitensya na EB ng Dabarkads, dumating kaya ang araw na mapanood din sa GMA 7 o sa sister network nito na GTV ang “It’s Showtime?”

Ang resulta, sino kaya ang uuwing luhaan at nakanino ang huling halakhak sa mala-TV seryeng ito? Abangan. Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”