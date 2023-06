Marami sa mga bagong gustong makapagmaneho ng sasakyan ngayon ay hindi biru-biro ang gagastusin para makakuha ng driver’s license.

Kapag bago kang aplikante, aabot sa P4,000 hanggang P7,000, at minsan ay higit pa, ang ilalabas mo sa bulsa para makakuha ng lisensya.

Ito ay dahil bukod sa maraming requirements na dapat isumite at mga fee na babayaran, dapat ka pang mag-enrol sa driving course na aabutin ng mahigit sa P2,000 kung minalas ka at walang makuhang libreng kurso na inaalok ng Land Transportation Office (LTO).

Kapag magmamaneho ka ng PUV, dapat ay professional driver’s license ang iyong makuha, kaya dagdag na naman ang requirements.

Paano naman ang mahihirap na walang maipapaluwal na ganitong kalaking halaga pero gustong makapagtrabaho bilang driver ng public utility vehicle (PUV), gaya ng jeepney?

Kung ipapangutang ang gagastusin, ilang araw o linggo siyang dapat mamasada para makabayad? Baka ang kikitain ‘nya sa mga unang linggo ng pamamasada ay mapunta lang sa pagbabayad ng pinangutang.

Kaya naman ang inyong Kuya Pulong, kasama sina Benguet Congressman Eric Yap at ACT-CIS Partylist Cong. Edvic Yap, ay naghain ng panukalang batas para mapagaan ang gastusin ng mga mahihirap nating kababayan na nais maging PUV driver. Sa ilalim ng nai-file naming House Bill (HB) 8070, sila ay bibigyan ng 20 porsiyentong diskwento sa lahat ng dapat nilang bayaran sa pagkuha ng professional driver’s license.

Ang diskwento ay magagamit nila sa pagbabayad ng mga examination fee, certificate, clearance at pag-enrol sa mga driving school na accredited ng LTO.

Sa ilalim ng bagong panuntunan ng LTO na inilabas noong 2021, dapat ay isang taon ka ng may non-professional driver’s license, may 18 taong gulang ka sa panahon na ikaw ay mag-apply ng lisensya, at nakapasa sa written at practical driving test para makakuha ng professional driver’s license.

Dapat ka ring magsumite ng medical certificate, makakuha ng clearance sa

National Bureau of Investigation (NBI) o sa Philippine National Police (PNP), at mag-enrol sa theoretical driving course at practical driving lessons.

Lahat iyan ay may katapat na gastos, kaya kung wala kang pambayad, kawawa ka.

Sa panukala naming nakapaloob sa HB 8070, bibigyan ng 20 percent discount ang mga “indigent” o mahihirap na PUV driver sa pagkuha ng certified true copy ng birth certificate mula sa Philippine Statistics Authority (PSA); medical certificate mula sa LTO-accredited clinic or physician; NBI clearance; PNP clearance; enrollment fees para sa theoretical at practical driving course; bayad sa examination fees; at iba pang hihinging requirement ng LTO.

Bukod riyan, bibigyan rin ang mga mahihirap na aplikante ng allowance kung kailangan nilang mamasahe papunta sa kanilang napiling driving school.

Para naman hindi na maghintay ng isang taon ang mga PUV driver-applicants bago makakuha ng professional driver’s license, pinanukala rin namin na paikliin ang hihintaying panahon sa tatlong buwan.

Bibigyang prayoridad rin ang mga mahihirap na PUV driver sa pag-enrol sa mga LTO-accredited driving school na nag-aalok ng libreng driving course.

Maganda ang layunin ng LTO sa paghihigpit sa pagkuha ng driver’s license. Inaasahan ng ahensya na magiging mas ligtas ang ating mga kalye at magiging maingat ang mga nagmamaneho.

‘Yun nga lamang, ang mga dagdag na requirements ay malaking pabigat para sa mga mahihirap na PUV driver-applicants. Mabibigyang solusyon ito ng Kongreso kung maisasabatas ang pagbibigay sa kanila ng diskwento sa pagkuha ng lisensya.