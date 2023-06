Camsur sea side view nagpamangha sa ganda

Maraming netizen ang namangha sa sa post ng isang photographer at traveler na bumibida sa nakabibighaning seaside view sa Brgy. Maangas, Presentacion, Camarines Sur.

Nag-viral ang post ng Facebook page na TheoPics ng mga larawan ng pa-zigzag na daanan habang matatanaw mo ang naglalakihang luntiang mga puno at syempre ang ala-torquiose na kulay ng karagatan.

Swak ito para sa mga mahilig mag-road trip dahil sa rikit ng view at for sure, sobrang mabubusog ang mga mata mo!

Gumagamit din si Theo ng drone upang makakuha ng ‘bird eye view’ na nakatulong upang mas matanaw ang kabuuang landscape ng lugar.

Bukod dito, kakaunti lang din ang mga makikitang bahay sa paligid nito na isang sign na hindi pa ito gaanong sikat at dinarayo.

Bumuhos ang libo-libong reaction at pagkamangha ng ilang netizen na nag-iwan pa ng kani-kanilang komento.

Gaya na lamang ni AnnieG Channel, aniya, “Nice naman amazing pictures and videos. Keep sharing lods.. Tusok na pasukli.”

“Napuntahan kna yan very nice places.” saad ni Myrna Pontillas.

Komento naman ni Myra Rolleta, “Thank you for this beautiful aereal drone pics. I’m a proud na taga Maangas.”

“Ay worth-it dayuhin kahit masuka pako HAHAHAHAH,” kwelang hirit pa ng isa.

Kaya naman ano pang inaantay mo? Magparinig na sa barkada o pamilya at i-plano na ang road trip sa CamSur! (Moises Caleon)

