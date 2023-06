Bulkang Mayon bumuga ng lava, evacuation inapura

Inirekomenda na rin ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) ang paglilikas sa mga residenteng lagpas sa six-kilometer permanent danger zone (PDZ) sa paligid ng Bulkang Mayon dahil sa tumataas na peligro ng pagputok nito anumang oras.

Kasunod ito ng pag­ragasa ng lava mula sa bunganga ng bulkan may 500 metro bandang alas-7:47 nang gabi noong Linggo.

Kasalukuyang nasa ilalim ng Alert Level 3 ang Bulkang Mayon dahil sa tumataas nitong aktibidad.

Kahapon, nagtala ito ng 21 volcanic earthquake, 260 pagbagsak ng mga bato o rockfall, tatlong pyroclastic density current events o pagbuga ng abo at bato at pagbuga ng asupre na umabot sa 642 tonelada sa nakalipas na 24 na oras.

Ipinaliwanag ng Phivolcs na isa sa kanilang binabantayan ay ang pagbaba sa paglabas ng asupre dahil nangangahulugan ito na na-trap ang gas sa loob ng bulkan na siyang mapanganib.

“So if there is a sudden decrease of sulfure dioxide, ibig sabihin na-trap ‘yung gas doon sa loob ng lava dome and if there’s a sudden release of sulfur dioxide then it could result to explosive eruption,” pahayag ni Phivolcs director Dr. Teresito Bacolcol.

Idinagdag pa nito na ang naitatalang effusive eruptions sa Mayon ay hindi masyadong malala­kas kaya kakaunti lamang ang abo na lu­malabas. Ang ipinapaki­ta aniya ng bulkan sa ngayon ay ‘less violent’ kumpara sa pagsabog nito noong nakaraang mga taon.

“Pinapaalalahanan namin ang mga tao kahit doon sa mga lagpas na sa 6-kilometer permanent danger zone na maghanda pa rin sila sakaling itaas ito sa alert level 4 na hindi pa naman mangyayari ngayon. Gayunman, kahit ngayong nasa alert level 3 ang bulkan, ini­rerekomenda na namin ang evacuation ng mga residente para makaiwas sa disgrasya ng posibleng pagputok ng bulkan,” ani Bacolcol.

Ito’y matapos kumpirmahin ng mga lokal na pamahalaan sa Phivolcs na nailikas na ang lahat ng mga residente na sapol sa 6-km radius PDZ. (Tina Mendoza)

