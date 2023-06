Bodega ng relief goods sa bawat probinsya, siyudad hinirit

Inendorso ng House Committees on Disaster Resilience at Appropria­tions sa plenaryo ang pag-apruba ng panukala na magtatayo ng disaster food bank and stockpile sa bawat probinsya at urbanized city.

Layunin ng panukalang Disaster Food Bank and Stockpile Act (House Bill 8463) na matiyak na mayroong nakahandang suplay ng pagkain, tubig at iba pang pangangailangan sa panahon ng kalamidad na nakalagay sa mga strategic position.

Ang National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) at Department of Social Welfare and Deve­lopment (DSWD) ang inatasang manguna sa pagtatayo ng stockpile.

Ang Department of Public Works and Highways (DPWH) naman ang magdedisenyo at magtatayo ng mga calamity-proof warehouse kung saan itatago ang mga suplay. Ang lokasyon nito ay tutukuyin ng NDRRMC. (Billy Begas)

