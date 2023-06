Ayaw na raw sa bola: Andrea nagpasaring kay Ricci?

Bongga ang opening prod ni Andrea Brillantes sa ‘It’s Showtime’ dahil todo ang performance niya bilang drag queen.

After ng kanyang performance ay winelcome siya ng hosts ng Kapamilya noontime show sa pangunguna ni Vice Ganda.

Makahulugan ang pagbati ni Meme Vice kay Andrea ng “Happy Independence Day.”

Obvious na double meaning ang pagbati ni Vice dahil sa Araw ng Kalayaan ngayon at dahil sa pagiging malaya na ni Andrea sa relasyon nila ni Ricci Rivero.

“I know, happy Independence Day to me and to all of us. Ako lang to, ako na ‘to, ah,” masayang sagot ni Andrea.

Nag-guest si Andrea para sa promo ng kanyang iWantTFC series na ‘Drag You & Me’ at no’ng time na ipo-promote na niya ito ay sinabi ng host na si Jhong Hilario na may regalo raw si Andrea para sa madlang pipol.

Humirit naman bigla si Vice ng, “Regalo, tingnan mo nga naman nakatanggap pa kami ng regalo mula sa iyo.”

“Gano’n po ako magmahal, eh,” sagot naman ni Andrea.

Nag-join din si Andrea sa segment ng ‘It’s Showtime’ na ‘RamPanalo’.

Sa segment ay nagpasahan ng bola ang madlang pipol (tawag sa audience ng ‘It’s Showtime’) sa studio para mapili ang tatlong contestants.

Nagbiro naman si Vice kay Andrea tungkol sa pasahan ng bola.

“Blythe (palayaw ni Andrea), kung ikaw ang magpapasa ng bola, kanino mo ipapasa ang bola?” tanong ni Vice kay Andrea.

“Bola, what’s that?” patanong na sagot naman ni Andrea.

“Ayoko na po,” dagdag ni Andrea.

“Gusto mo bang sumali sa pasahan ng bola?” tanong ni Vice.

“Ayaw ko na,” ang pasigaw na sagot ni Andrea.

Ang saya dahil game na game si Andrea sa biruan tungkol sa kanyang love life.

Sabi naman ng iba, parang nagpasaring si Andrea sa ex-boyfriend niyang si Ricci sa dialogue niyang “Ayaw ko na!”

So, wala na ba talagang balikang magaganap kina Andrea at Ricci?

Well… well… well…

