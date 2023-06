Andrew McCutchen pinalipad pang-2,000 career hit sa MLB

Sa harap ng asawa at tatlong anak sa PNC Park, pinalipad ni Pittsburgh Pirates outfielder Andrew McCutchen ang 2,000th hit ng career sa 2-1 win laban sa New York Mets nitong Linggo.

Sa isang single sa first inning lang, tinamaan ni McCutchen ang 85 mph slider ni Mets starter Carlos Carrasco. Kinawayan niya ang pamilya sa crowd pagtapak sa first base.

“It was definitely special to have them here and be here,” ani McCutchen.

Pang-291st player sa kasaysayan ng Major League Baseball si McCutchen, 36, na nakaipon ng 2K hits pero pang-limang active player lang kasunod nina Miguel Cabrera, Nelson Cruz, Joey Votto at Elvis Andrus.

Kumonekta ng solo home run si Jack Suwinski sa fourth, pitong batters ang na-strike out ni Mitch Keller sa seven innings tungo sa panalo ng Pirates. (Vladi Eduarte)