68 lespu sinibak, isasabak sa mga kalye

Nasa 68 pulis ang sinibak sa headquarters ng Police Regional Office 6 (PRO-6) para isabak at ikalat sa mga kalye ng rehiyon.

Ayon kay PRO 6 acting director Brig. Gen. Sidney Villaflor, sinibak sa kanilang mga puwesto ang 68 pulis noong Hunyo 10 para sa karagdagang police visibility sa Iloilo City Police Office.

Aniya, sa halip na sayangin ang oras ng mga ito sa mga opisina ng PRO 6, mas mabuting ikalat sila sa mga kalsada.

“I pulled out 68 personnel to further reinforce my instructions to put more uniformed personnel in the field. Dami nating pulis na puwede natin magamit sa field,” ani Villaflor sa panayam ng Panay News.

Bahagi rin aniya ito ng ipinatutupad na 85/15% ng deployment scheme kung saan ang 15% ng mga pulis ay itatalaga sa headquarters para sa trabahong pang-administratibo habang nasa kalsada naman ang 85% para sa mga police operation at crime prevention.