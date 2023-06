62K COVID test ‘di na-reimburse! DOH niyari P200M ng Children’s Hospital

Nanganganib na malugi ang Phi­lippine Children’s Medical Center (PCMC) kung hindi mababayaran ang tinatayang P200 milyon na ginastos nito para sa COVID tests ng mga umuwing overseas Filipino worker (OFW) noong 2021 at 2022.

Ayon sa report ng Commission on Audit (COA) nasa 62,285 tests na ginawa ng PCMC ang hindi nababayaran dahil sa kawalan ng mga dokumento. Bunga nito, inatasan ng COA ang PCMC na ayusin ang mga dokumento upang mabayaran ito at hindi malugi.

“The non-filing for reimbursement of the RT-PCR test within the prescribed period due to the issues encountered in securing the required documents and information may result in a significant loss on the part of the PCMC for operational expenses already incurred,” babala ng COA.

Sa ilalim ng memorandum ng Department of Health (DOH), inatasan nito ang PCMC na syang mangasiwa sa COVID tests sa mga returning OFW, ang gastos ng PCMC ay dapat ire-reimburse naman ng Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth).

Subalit ilan sa mga dokumento na dapat gagamitin ng PCMC sa reimbursement ay kulang kulang, ang ibang form ay hindi mabasa, walang PhilHealth identification number ang ilan sa nabigyan ng COVID test at iba pang kakulangan.

“Exert utmost effort and explore other possible means to collect the amount of P200.277 million from PhilHealth,” ayon sa COA.

Sa panig ng PCMC sinabi nito na nakikipag ugnayan na sila sa binuong One Stop Shop para makuha ang mga impormasyon ng mga OFW na nakakuha ng tests. (Tina Mendoza)