2023 Triple Crown series! Jaguar hanep sa second leg

Binigo ng kabayong si Jaguar ang asam na sweep ni La Trouppei matapos angkinin ang panalo sa ikalawang leg ng 2023 Pilracom Triple Crown Stakes Race na inilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas nitong Linggo ng hapon.

Nirendahan ni star jockey jeffril Tagulao Zarate, ipinuwesto nito si Jaguar sa tersero paglabas ng aparato upang panoorin ang mga nasa unahan na sina Easy Way at Going East habang nasa hulihan si La Trouppei.

Nagtatagisan ng bilis sa unahan sina Easy Way at Going East pero nilapitan agad sila ni Jaguar para agawin ang unahan sa far turn.

Papasok ng home stretch ay apat na kabayo na ang lamang ni Jaguar sa humahabol na si La Trouppei kaya naman sa rektahan ay nagsisigawan na ang mga nakataya sa winning horse.

Tinawid ni Jaguar ang meta ng may tatlong kabayo ang agwat sa pumangalawang si La Trouppei, tersero si Secretary habang pumang-apat si Earli Boating.

Nasilo ng winning horse owner na si JM Arroyo ang P2.1M sa pagkakapanalo ni Jaguar sa event na suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom) sa pamumuno ni Chairman Reli De Leon. (Elech Dawa)