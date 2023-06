Wanted ng Maynila dedo sa Oplan Sita

Patay ang isang rider matapos tumakas sa isinagawang Oplan Sita ng Makati Police makaraang magpaputok ng baril nang ma-trap na at kinuyog ng ilang bystander at riders, kamakalawa nang gabi sa Poblacion, Makati City.

Kinilala ni Col. Edward Cutiyog, hepe ng Makati Police ang nasawing rider na si Peter James Aviles, nasa hustong gulang at napag-alamang lider ng Aviles Criminal Group at matagal nang wanted sa Manila Police District (MPD).

Ayon sa report ng Makati Police, sinita ang suspek sa check point bandang alas-11:00 Biyernes nang gabi sa Poblacion, Makati City nang biglang humarurot ang suspek.

Dahil sa pagtakas sa checkpoint ilang rider ang humabol, kasama ang Makati Police at nang ma-trap ay kinuyog ng ilang bystander at mga humabol na rider at doon na bumunot ng baril ang suspek at nagpaputok sa rumespondeng pulis.

Tinangka siyang pasukuin ang suspek subalit nagmatigas at nakipagbarilan na lang hanggang sa matamaan.

Isinugod pa sa ospital ang suspek subalit dead on arrival na matapos magtamo ng tama ng bala sa katawan. (Vick Aquino)