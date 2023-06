Vice dapat nag-abogado

“Dapat itong si Vice Ganda nag-abogado.”

‘Yan ang pahayag ni Supreme Court Associate Justice Ricardo Rosario kay Unkabogable Star Vice Ganda sa speech niya sa naganap na commencement exercise ng Far Eastern University – Law (FEU Law).

Ayon kay Rosario, witty at smart ang komedyante kaya naman bagay na bagay raw ito maging abogado.

Pinuri rin niya ang naging kontribusyon ni Vice sa entertainment industry at ang pagiging loyal nito sa FEU.

“Vice Ganda proudly proclaims himself a ‘Tamaraw’ every chance he gets. If that is not alma mater loyalty and a fine example of looking back then I do not know what is,” sabi pa ni Justice Rosario.

Bago nag-showbiz, nag-aral si Vice ng kursong political science sa FEU. At kahit hindi siya naging abogado, marami pa rin napatunayan si Vice sa kanyang career. Hindi na mabilang ang blockbuster films niya at sold out concerts sa loob at labas ng bansa. Isa rin siya sa host ng ‘It’s Showtime’ na tumagal ng 14 years. Booming din ang music career niya dahil patok nga ang single niyang’Rampa’ na pinerform niya sa coronation night ng 2023 Binibining Pilipinas. Oh, ‘di ba talbog!

But who knows? Baka sa susunod niyang proyekto ay maging abogado naman siya. (Dondon Sermino)

See Related Stories:

Nakikinig sa madlang pipol: Vice Ganda pinatamaan TV5?

TVJ, Vice Ganda, Anne magsasama sa TV5 Christmas Station ID