Tatay ni Donny nagpasalamat sa suporta, pag-aruga ni Belle

Ang sweet ng birthday message ni Anthony Pangilinan, tatay ni Donny Pangilinan, kay Belle Mariano, ha!

Nagpasalamat nga si Pangilinan sa support and care na binibigay sa kanila ni Belle.

“Happy birthday Belle. Thank you for all the support and care you’ve blessed us all with. May God grant you all the desires of your heart.”

Well, tama naman na malaking blessing talaga si Belle kay Donny, at ganoon din naman ang binata sa singer-actress. At siyempre, malaking blessing ang DonBelle sa kanilang mga fan, na araw-araw kinikilig dahil sa mga ganap nila sa buhay.

Tulad nga ngayon na handang-handa na talaga sila sa kanilang serye, ang ‘Can’t Buy Me Love’.

“We are doing preparations na. We read the whole story na and we are excited to just showcase this different serye naman from what we previously done,” chika ni Bella sa ‘TV Patrol’.

At siyempre, super tutok na rin si Belle sa kanyang upcoming concert na ‘Beloved’ sa darating na Hulyo.

“Magkahalong kaba and excitement at the same time. Puso, blood, sweat, and tears ang binuno ko for this whole concert,” sabi niya.

Again, sa ngayon ay sold-out na ang VIP tickets sa kanyang solo concert.

‘Kaaliw lang na hindi lang mga kapwa artista ang bumati sa birhthday ni Belle, kundi pati mga politiko tulad ni Senator Joel Villanueva.

“Happy 21st birthday to my not so lil sister bandmate. God bless you more! 3John2!” sabi ni Sen. Joel.

At todo pasasalamat naman ang mga fan ni Belle sa senador. (Dondon Sermino)

