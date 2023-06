Surprise! Repolyo sa sopas may presyo pa

‘Yung kumakain ka lang pero pinamukha sa’yo ang presyo ng binili mo. Ito ang kwelang larawan na nag-viral kamakailan sa Facebook.

Kasi naman, ang chinichibog na sahog ng sopas ay may nakasulat pang presyo. Ibinahagi ito ng page na ‘Online Trending’ na umani ng higit 75,000 reaction at libo-libong share at komento.

Makikita sa uploaded picture ang nakakatakam at very creamy sopas subalit agaw-eksena ang sahog nitong repolyo na may nakasulat pa na “35”.

Kwelang komento ng netizen na si Aeriel Feihl Alfonso Canlas, “Tapos benta sayo 350, awit.”

“Ang lucky number po natin for today is..” biro ni John Christian Nerza.

Saad ni Jericho Balaguer Bas, ani, “Naka permanent ink haha.”

“Grabe ba ang mahal naman nyan sis HAHAHHAHHAH,” ani Ephraim Malsi.

“Mahal na talaga ang bilihin ngayon,” dagdag pa ni Lovella Amor CG Lozada.

Kaya naman paalala lang din ito sa atin na sa patuloy na pag-arangkada ng mga bilihin o basic goods sa merkado, mahalaga na maging wise tayo sa ating gastusin. Piliin ang mas makakatipid o mas alam mong magbe-benefit ka. (Moises Caleon)