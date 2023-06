SPED-G kampeon sa Gapo Robotics

NASUNGKIT ng SPED-G “Skibidibots” na kinabibilangan nina Francis Deinmel Legaspi, Jakob Gabriel Estabillo, Sophia Ysabel Tiu ang kampeonato sa katatapos lamang na 5th Olongapo City Robotics Cup (OCRC) na ginanap kamakailan sa SM Central Olongapo.

Nakakuha ng kabuuang 110 puntos ang “Skibidibots” upang madeklarang kampeon sa naturang kompetisyon na nilahukan ng 21 koponan na nanggaling sa iba’t ibang paaralan sa Olongapo.

Dumalo sa awarding ceremony si Olongapo City Mayor Lenj Paulino na kilalang adbokeyt at supporter ng paglaganap ng kaalaman sa robotics.

Nagpasalamat sina Legaspi, Tiu at Estabillo kay Engr. Ailene Viacrusis, tagapangasiwa ng A+ Solutions Development Center, sa pagsanay at pagturo sa kanila kung paano magprograma at mag-asembol ng robot.

Kinilala din ng tatlo ang suporta na kanilang natanggap mula sa kanilang SPED-G Kalayaan principal na si Mr. Don Bayla at sa kanilang mentors na sina teacher Angie, teacher Alon, teacher Lester at kuya Isaiah nila.

Nakuha din ng isa pang koponan mula sa SPED-G na binubuo nina Skyle Angelo Ty, Alliyah Dabbs at Francesca Marañon ang ikatlong pwesto. (Abante Sports)