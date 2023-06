Sharon astig ang reunion kina Coco,Julia, Rowell

Nagsama-sama ulit ang mga artista ng ‘FPJ’s Ang Probinsyano’ sa birthday party ni John Estrada, na ‘hubby’ nga ang tawag ni Sharon Cuneta.

Makikita sa Instagram ni Sharon ang mga photo sa birthday party na kasama niya sina Lorna Tolentino, Julia Montes.

“Reunion sa 50th birthday ni hubby!” sabi ni Sharon na ang tinutukoy nga ay si John.

Sa kasunod na mga photo ay kasama naman ni Sharon sina Shaina Magdayao, Joseph Marco, Jay Gonzaga.

Sa isa pang photo ay kasana na rin nila sina Rowell Santiago, Angel Aquino, na ang caption niya ay, “Family!”

At kaaliw ang photo na `yon na may kinilig pa rin talaga sa ShaWell (Sharon-Rowell), ha!

At sa huling photo ay si Coco Martin naman ang kasama niya, at siyempre, ang mister niyang si Francis Pangilinan.

“Anak kong si Coco at ang aming tatay! Ngeee!” sabi ni Sharon.

Siyempre, napansin ng lahat ang ka-fresh-an ni Sharon. Pero, habang sinusulat ito, bigo ang mga fan na makita na kasama na ni Sharon ang magdyowang Coco at Julia.

Samantala sa Instagram naman ni Rowell ay punong-puno rin ng mga photo ng sabi nga nila ay reunion daw nila.

“This reunion seems everything is alright with the world. There are people in your life that need no words. The moment you see each other you connect on a different level. We lived and worked together for years. Miss you all so much. Thank you John Estrada for making it happen on your birthday celebration,” sabi ni Rowell, na may mga hashtag na #fpjsangprobinsyano, #family.