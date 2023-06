Sey mo Marian? Rabiya umamin, matindi tama kay Dingdong

Matinding kaba, na may kahalong intimidation ang naramdaman ni Rabiya Mateo nang una silang magharap ni Dingdong Dantes sa taping ng bago nilang teleserye.

“I wont pretend, na talagang may kaba, na I had my first day jitters, at nandun talaga ang intimidation. It’s different kasi na makatrabaho mo ang Primetime King.

“Pero si Kuya Dong kasi, siya ang nagbaba ng sarili niya, na hindi ako dapat mahiya sa kanya. Na ‘wag akong mahiya sa kanya if there are things na gusto kong gawin, or things na hindi ako kumportable.

“Na-feel ko talaga na I’m welcome, because of him. And for most of the taping days, siya talaga ang kaeksena ko. And I’m very happy na naibigay sa akin ang serye na ito,” sabi ni Rabiya.

Well, si Rabiya nga ang parang ‘partner’ ni Dingdong sa seryeng ‘Royal Blood’. At marami ngang eksena na kinikilig talaga siya kay Napoy (pangalan ng karakter ni Dong).

Pero sa totoong buhay ba, ganun din ang nararamdman niya kay Dong?

“Oo naman. Lumaki ako kay Kuya Dong.

“Crush ko talaga si Kuya Dong. Noong nakita ko nga siya, sabi ko, grabe ang guwapo niya talaga. Super!

“Hindi nga ako makatitig sa kanya. Nahiya ako. Siyempre dati napapanood ko lang siya sa TV.

“Pero una ko siyang nakita sa ‘Family Feud.’ Pero iba ‘yung kaeksena ko na siya, na ang eksena ay parang I’m so in love with him, na kinikilig ako.

“Sabi ko sa sarili ko, ‘Rabiya ito na ang time mo.’ At talagang binigay ko talaga. Kasi hindi ko alam kung makakatrabaho ko ba siya ulit.

“Pero may kaba talaga. At the more na nakakasama ko siya, nagiging kumportable na ako sa kanya!” sabi ni Rabiya.

So, hindi ba siya natatakot na pagselosan siya ni Marian Rivera?

“Ay, wala pong ganun. Hahahaha! Mataas po ang respeto ko sa kanila.”

So, may halikan ba sila ni Dong?

“Abangan! Hahahaha! Pero kung meron man, hindi siya galing sa lugar na lust, kundi sa love.”

So, wala talagang reason para magselos si Marian?

“Wala talaga. Pag cut, cut na agad!” sabi ni Rabiya.

Well, alam naman natin na sooo in love si Rabiya kay Jeric Gonzales, di ba? So, alam na `yon! (Dondon Sermino)

See related stories:

Rabiya manhid na sa mga issue

Rabiya marupok kay Jeric

Happy raw sa relasyon ng hunk actor kay Rabiya, pero… Nanligaw sa akin si Jeric – Klea