Sarina Bolden tinrangkahan ang 29-player training team

HABANG naabot ng Philippine Women’s National Football Team ang isa pang all-time high sa inilabas SA FIFA Women’s World Rankings sa pag-akyat sa No. 46, pinangunahan ni Sarina Bolden ang 29-player training squad Linggo.

Tumalon ang mga Pinay sa Myanmar para maging pang-apat na pinakamahusay na koponan sa ASEAN Football Federation sa likod ng Australia, Vietnam, Thailand. At pangwalo sa Asian Football Confederation.

Ang ranking ay nagsilbing motibasyon sa koponan may isang buwan na lang bago ang unang sabak sa 2023 FIFA Women’s World Cup.

Maglalaban ang pool para sa final 23 slots na tutukuyin pagkatapos ng training camp ng mga Pinay sa Sydney.

Si Bolden at ang mga co-captain na sina Hali Long at Tahnai Annis ang nangunguna sa listahan ng mga manlalaro na magkakampo sa Western Sydney Wanderers Complex.

Ang iba sa pool ay ang mga goalkeeper na sina Kiara Fontanolla, Kaiya Jota, Olivia McDaniel, at Inna Palacios, at mga defender na sina Maya Alcantara, Alicia Barker, Angela Beard, Raina Bonta, Malea Cesar, Jessika Cowart, Sofia Harrison at Dominique Randle.

Mga midfielder na sina Ryley Bugay, Anicka Castaneda, Sara Eggesvik, Kaya Hawkinson, Eva Madarang, Jessica Miclat, Isabela Pasion, Quinley Quezada, at Jaclyn Sawicki, at forwards Isabella Flanigan, Carleigh Frilles, Katrina Guillou, Chandler McDaniel, at Meryll Serrano. pool.

Ang isang nakakaintriga sa pool ay si Beard, na naglalaro sa Western United sa Australian A-League Women at sa PH 11 Malditas noong 2021. Si Beard, na ang ina ay mula sa Cebu, ay naimbitahan na sa mga pakikipagkaibigan ng koponan sa Costa Rica noong nakaraang Oktubre. (Lito Oredo)