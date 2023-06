Robi nag-goodbye na sa bachelor’s pad

Hindi napigilan ni Robi Domingo na maging sentimental nang magpaalam na siya sa kanyang bachelor’s pad.

Kinuwento ni Robi na ang naturang pad ang unang big investment niya noong pasukin niya ang showbiz pagkatapos niyang sumali sa ‘Pinoy Big Brother: Teen Edition Plus’ noong 2008. Mula raw kasi sa design at pag-construct ay nandoon ang actor-TV host.

“This marks the last time I’ll be in my bachelor’s pad. During its design and construction phase, I was so eager to get the best sketch, appliances and equipment since this was my first big investment. I might be saying goodbye to this place which I called my house but hey, I’m ready to build my home. If you’ve got any tips for us, please comment down below!” caption pa ni Robi sa kanyang post sa Instagram.

Pinost ni Robi ang photos na wala ng mga gamit sa kanyang pad at kasama pa niya ang kanyang wife-to-be na si Maiqui Pineda. Wala namang nabanggit si Robi kung binenta ba niya o papaupahan niya ang kanyang pad.

Malapit na kasing matapos ang pinapagawang bahay ni Robi na magiging marital home nila ng kanyang fiancée na si Maiqui.

Nag-propose si Robi kay Maiqui noong November 2022 habang nagbabakasyon sila sa Japan. Naganap ang proposal sa gitna Shibuya Crossing in Tokyo. (Ruel Mendoza)

See Related Stories:

Robi Domingo pinaiyak ni Maiqui Pineda

Robi matindi pagkahumaling kay Maiqui

Robi atat nang pakasal kay Maiqui