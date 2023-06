Rhian, Sam tumibay ang relasyon sa balikan

Namumulaklak uli ang pag-iibigan nina Rhian Ramos at Sam Verzosa. Mas tumibay ang kanilang relasyon pagkatapos ng break up at magkabalikan.

Naunang nag-post si Rhian sa kanyang Instagram ng larawan nilang dalawa. Nakayakap ang mambabatas mula sa likod ng aktres.

Sey ni Rhian sa caption, “Black together”, na hindi lang tumutukoy sa kulay ng kanilang formal wear kundi sa estado ng kanilang samahan.

Nagkomento naman si Sam at sinabing “Love u boo.”

“@samverzosa I wuv you my boo,” pakli naman ni Rhian.

Sa post naman ni Sam sa kanyang IG makikita ang larawan nilang dalawa na kuha sa marathon event na sinalihan nila.

Nilambing ni Rhian ang kasintahan at nag-comment ng “Iba talaga taste ng booboo ko sa mga cover photo.”

Sagot naman ni Sam, “I js wanna show our medals and that we finished the race.”

Aprubado naman ng mga netizen ang kanilang pagbabalikan.

@h890896, “@whianramos he is serious to you.”

@sarahdanira_26, “Couple goals.” (Rey Pumaloy)

See Related Stories:

Kahit may politikong boyfriend: Rhian aminadong mahal, parang asawa si Michelle

Rhian todo iyak sa kanyang ‘wifey’