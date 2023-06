P1T babayaran, national security tagilid – Bato: ‘Pinas bangkarote sa PNP, AFP mass retirement

Babagsak ang pananalapi ng gobyerno, bukod sa magiging delikado ang lagay ng pambansang seguridad kapag sabay sabay na magretiro ang mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at Philippines National Police (PNP) bilang protesta sa nilulutong reporma sa pension system ng military and uniformed personnel (MUP).

Ito ang binabala ni Senador Ronald “Bato” dela Rosa dahil aabot umano ng isang trilyong piso ang babayaran ng national government kapag nagsagawa ng mass retirement ang mga sundalo at pulis.

Sagot ito ni Dela Rosa sa babala ni Finance Secretary Benjamin Diokno na posibleng magkaroon ng fiscal collapse kapag hindi nareporma ang MUP system. Sa panukala ng kalihim, kakaltasan ang suweldo ng mga sundalo at pulis tulad ng ginagawa ng mga empleyadong naghuhulog sa Social Security System (SSS) at Government Service Insurance System (GSIS).

Binanggit ng senador na siyang chairman ng Senate committee on public order and dange­rous drugs na marami na siyang nakausap na nagbabalak magretiro kapag isinabatas ang reporma sa MUP system.

“‘Yong sinasabi ni Secretary Diokno na magkakaroon ng fiscal collapse, kung pipilitin natin itong batas na ito mas lalong magkakaroon tayo ng fiscal collapse dahil mag-mass exodus man itong mga sundalo at kapulisan. May pambayad ba ang gobyerno para sa separation nila, ‘yong matatanggap nila?” babala ni Dela Rosa sa interview ng DZBB nitong Linggo.

“Kung lahat iyan mag-file ng retirement, ‘yan ang nakikita nating trilyon ang babayaran ng gobyerno, kapag lahat ‘yan nag-retire, so lalong mag-collapse” dugtong pa niya.

Nababahala rin ang senador sa magiging implikasyon nito sa pambansang seguridad kapag nabawasan ang puwersa ng AFP at PNP.

Giit niya sa Senate committee on national defense and security na pinamumunuan ni Senador Jinggoy Estrada na pag-aralang mabuti ang panukala at huwag itong ipaubaya sa technical working group.

“Ang gusto nating mangyari hanggang sa mga new entrant lang, bagong pasok lang, sila mag-contribute at hindi ‘yong nasa active service. Unfair sa kanila ‘yan sapagkat kung nasa serbisyo, paano na ‘yang future diyan, tapos mababago, talagang may impact sa kanila,” paliwanag ni Dela Rosa. (Dindo Matining)

See Related Stories:

Bato Dela Rosa nanatili sa ospital

Bato binawi contempt sa 6 pulis, pinalaya

Bato bubulukin sa kulungan PNP Capt