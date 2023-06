Mga nurse pinag-aagawan sa buong mundo

Magpapatuloy umano ang pagiging in-demand ng mga nurse dahil sa kakulangan ng mga ito sa buong mundo.

Kaya hinimok ni Quezon City Rep. Marvin Rillo ang mga high school graduate na kumuha ng nursing degree sa kolehiyo.

“The nursing job outlook is very promising. High school graduates should include nursing in their list of college options if they want a stable and lucrative occupation in the years ahead,” sabi ni Rillo, vice chairperson ng House Committee on Higher and Technical Education.

Ayon sa State of the World’s Nursing 2020 report ng World Health Organization kung walang magiging aksiyon ay aakyat sa 4.6 milyon ang kakulangan ng nurse sa buong mundo sa 2030.

Sa Pilipinas, ang kakulangan ay aabot umano sa 249,843 sa 2030 kaya kailangan umanong umisip ng paraan ang gobyerno para madagdagan at manatili sa bansa ang mga ito, ayon kay Rillo.

Inalis na ng Commission on Higher Education ang moratorium sa pagbubukas ng mga bagong Bachelor of Nursing program. (Billy Begas)