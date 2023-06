Mas produktibong Kongreso at higit na pagkakaisa 

Maligayang Araw ng Kalayaan sa ating lahat! At sa araw na ito nais kong talakayin ang aming performance o paggawa sa Kongreso nitong first regular session ng 19th Congress.

Kami ay nag-adjourn noong May 31 at babalik sa July 24 kasabay ng ikalawang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Marcos.

Gaya na nga ng sinabi ni Speaker Martin Romualdez, masyadong naging productive at “impressive performance” ang aming First Regular Session sa Kongreso.

Nararapat na ito ang ating talakayin ngayon Independence Day dahil ang karamihan sa mga panukalang batas, resolusyon, petisyon 0 measures na ipinasa namin sa Mababang Kapulungan sa pamumuno ni Speaker Martin ay naglalayong palayain ang masang Pilipino mula sa generational poverty o kahirapan at mapabuti ang kanilang buhay, ayon na rin sa adhikain ni Pangulong Marcos na “Bangon Bayan Muli” (BBM).

Tama si Speaker na naging lubos na produktibo ang Mababang Kapulungan sa First Regular Session dahil sa umabot ng 9,600 measures ang nai-file—kabilang ang 8,490 panukalang batas; 1,109 resolusyon; at isang petisyon—at naipasa ang may 577 sa mga ito. Kaya makikita natin rito na talaga naman naging kaakibat ng ating pamahalaan ang Kamara sa pagsusulong ng peace and prosperity agenda ni Pangulong Marcos.

Kasama na nga sa mga panukalang naipasa ay ang 33 bills mula sa expanded list ng 42 bills na binuo ng Pangulo kasama ang Legislative-Executive Development Advisory Council (LEDAC).

Tatlo rito ay naisabatas na. Kabilang dito ang SIM Registration Act (Republic Act 11934) at Postponement of Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (RA 11935) na kung saan ang inyong lingkod ay isa sa mga pangunahing may akda ng dalawang batas na ito.

Alam naman natin ang kahalagahan ng SIM Registration Act, ito’y upang tuluyan ng masugpo ang mga panggagantso ng mga scammer gamit ang telekomunikasyon sa pamamagitan ng kani-kanilang cellphones para makapanloko ng tao.

Siya nga pala, kayo ba ay nakapagparehistro na? Kaya’t dapat natin hikayatin ang ating mga kapamilya at kaibigan na magparehistro na bago sumapit ang registration deadline sa July 25.

May dalawang panukala naman na inaasahan nating mapirmahan na rin ni Pangulong Marcos. Ito ang Maharlika Investment Fund at ang Agrarian Reform Debt Condonation Act kung saan ako po ay kasama sa mga may akda ng dalawang ito.

Kapag maisabatas agad itong Maharlika Investment Fund ay malaking tulong sapagkat lilikha ito ng panibagong o alternatibong investment source na nangangahulugang mas lalaki ang pondo ng pamahalaan para sa pagpapatupad ng priority o flagship projects na kapaki-pakinabang para sa ating bansa. Kapag mas maraming proyekto, ibig sabihin ay mas gaganda ang takbo ng ekonomiya na magreresulta sa pagkakaroon ng mas maraming trabaho o hanap-buhay at mas mataas na kita na magdudulot ng mas magandang pamumuhay para sa mamamayang Pilipino.

Ito namang pag condone o pagabswelto ng mga utang ng ating mga magsasaka, na siyang layunin ng Agrarian Reform Bill, ay magbibigay ng malaking kaginhawahan sa mahigit 600,000 Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP) farmer-beneficiaries at ng kanilang pamilya na nabaon sa utang. Kung kaya’t mas magiging masagana ang kanilang buhay, tataas ang ani, lalaki ang food supply at bababa ang presyo ng bilihin sa merkado na makikinabang ng malaki ang mga konsyumer.

Bukod sa limang panukalang yan, kasama din po akong nag-akda sa 11 pang panukala na kabilang sa 33 priority LEDAC bills na naipasa na ng Mababang Kapulungan sa nakaraang legislative year mula ng malukluk si Pangulong Marcos.

Kabilang sa mga huling naipasa ay ang Bureau of Immigration (BI) Modernization Act kung saan ay magkakaroon ng P1.2-billion pondo para sa modernisasyon ng pasilidad at kagamitan ng kawanihan, pambayad sa mga benepisyo ng mga empleyado at pangtustos sa kanilang mga pagsasanay, seminars at iba pang career advancement programs.

At ang Philippine Salt Industry Development Act kung saan ay magtatatag ng Philippine Salt Industry Development Council (PSIDC) na siyang huhulma at magpapatupad ng Roadmap upang mapabilis ang modernisasyon at industriyalisasyon ng industriya ng asin natin at gumanda ang buhay ng ating mga mamumuhunan at magsasaka ng asin.

Nandiyan din ang Magna Carta for Barangay Health Workers upang magbigay ng seguridad sa trabaho, insentibo at benepisyo sa ating libo-libong mga barangay health workers at nang di na rin sila mapolitika sa kanilang mga lokal na pamahalaan.

Para naman sa may 700,000 nating maglalayag na kababayan ang Magna Carta of Filipino Seafarers kung saan sila’y bibigyan ng full labor protection, upang di sila maagrabyado, mula sa pagkuha sa kanila at pagsasanay hanggang sa kanilang pagretiro sa kanilang propesyon.

Ang E-Government bill naman ang magpapadali sa ating mga kababayan sa pag-asikaso ng kanilang mga kakailanganing dokumento. Dahil imbes na sila ay pupunta pa sa mga opisina, maaari na silang mag-apply at makuha online yung mga dokumento na iaapply nila. Menos na sa oras, menos pa sa gastos dahil makakatipid ka na din sa pamasahe at pakain-kain na siyang dapat mong ginasta kung personal na nilalakad ang papeles o mga request sa ibat-ibang opisina ng pamahalaang nasyonal o lokal.

Pagdating naman sa kalusugan, nandiyan ang Virology and Vaccine Institute of the Philippines (VIP) Act, Philippine Centers for Disease Control and Prevention Act at ang Medical Reserve Corps Act. Ang mga panukalang ito ang tutulong sa atin upang tugunan ng tama ang mga sakuna o pandemyang maaring dumating gaya ng Covid-19.

Ang mga ito ay ilan lamang sa mga panukalang aming naipasa nitong First Regular Session ng 19th Congress. Sadyang marami at marami pa talagang dapat ipasa at gawin.

Una na nga rito ay ang aming pagtutok sa mga natitira pang 9 na priority bills ni Pangulong Marcos at ng LEDAC, para maipasa na din namin ang mga ito.

Kaya mahal kong kababayan, umasa po kayo na aming pag-iibayuhin at pag-iigehan pa ang trabaho sa mga susunod sa session. Dahil ito ang ating commitment o pangako, lalo na sa aking mga kababayan na naghalal sa akin. Basta tulong-tulong at sama-sama ay kakayanin ito.

Kung kaya’t ako po ay nanawagan noong linggong nagdaan para sa “greater unity” o “higit na pagkakaisa” sa Kongreso, at Ehekutibo at nagbabala na ang pagkakaroon ng “political discord” o alitan sa pulitika ay makakaapekto sa napakagandang kooperasyon at pagsusumikap ng supermajority alliance sa lehislatura na nakatulong maisulong ang vision ni Pangulong Marcos na magkaroon ng maunlad at mapayapang Pilipinas.

Pagpapabuti ng buhay ng lahat ng Filipino, gaya ng hinahangad ni Pangulong Marcos, ang prayoridad sa Kamara sa pamumuno ni Speaker Martin, imbes na pagkakahati-hati sa pulitika, kung kaya’t kinakalangan natin ang higit na pagkakaisa.