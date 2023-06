Mas maraming OFW abangers sa UAE

Aabot sa one million jobs ang nakalaan para sa mga skilled Filipinos workers na isang malaking oportunidad sa mga Pinoy na makapagtrabaho sa Middle East, kabilang na ang UAE, Saudi Arabia at Oman.

Kabilang sa mga bakanteng trabaho ay nakalaan sa mga hotel, restaurant at resorts, maging ang constructions matapos magkasundo ang bansa at tourism sector sa Kingdom of Saudi Arabia na maglaan ng trabaho.

Ayon kay PY Caunan, undersecretary for policy and international cooperation ang Philippines’ Department of Migrant Workers (DMW), kailangan ng UAE ng skilled workers kaya bukas ang trabaho sa Pinoy na may malaking kasanayan sa pagtatrabaho.

Nabatid na ang Oman at Qatar ay interesado rin na tumanggap ng Pinoy skilled workers dahil alam nilang masipag at matiyaga ang Pinoy.

Samantala, ilan naman sa European countries ay nangangailangan ng workers na Pinoy. (Vick Aquino)