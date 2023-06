Lindsay Lohan excited nang maging nanay

Proud mommy-to-be ang Hollywood actress na si Lindsay Lohan dahil sa post niyang naka-maternity dress siya.

“I can’t wait to see what the feeling is and what it’s like to just be a mom. Happy tears. That’s just who I am. Though now, it’s probably baby emotion. It’s overwhelming in a good way,” caption ng ‘Mean Girls’ star sa Instagram.

Pinasilip na rin ni Lohan ang kanyang lumalaking baby bump suot ang one piece black swimsuit habang nagpapaaraw sa tabi ng swimming pool.

Nagpapasalamat naman ang aktres sa binigay na motherly advise ng kanyang co-star sa pelikulang ‘Freaky Friday’, ang Oscar winner na si Jamie Lee Curtis.

“You just bring the baby with you, and everything will be fine,” sey ni Jamie Lee kay Lindsay.

Kinasal si Lohan sa kanyang kay Shammas Bader noong July 2022. Nakilala ng aktres ang kanyang mister noong tumira siya pansamantala sa Dubai, United Ara Emirates. Nagtatrabaho bilang financier ng Credit Suisse si Bader. (Ruel Mendoza)